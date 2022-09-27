كشفت وزارة العدل عدد المستفيدين من خدماتها لتوثيق الحالات الاجتماعية خلال العام الحالي 2022م، حيث بلغ أكثر من 370 ألف مستفيد.وأوضحت الوزارة أن قائمة الخدمات اشتملت على عدة خدمات من ضمنها: توثيق حضانة، توثيق وصية، توثيق وقف، توثيق زواج، توثيق رجعة، إضافة إلى توثيق الطلاق، وتوثيق الخُلع، وغيرها.وأكدت أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، حيث يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية.يذكر أن نظام التوثيق تضمن نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية والإنهاءات التي لدى المحاكم في السابق لتكون من خلال قطاع التوثيق وبشكل إلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة ومؤتمتة تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونياً عبر بوابة ناجز Najiz.sa، دون حاجة المستفيدين لزيارة المرافق العدلية.