أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن وزارة التعليم تعزز التعاون القائم بين المملكة والولايات المتحدة في مجالات تعليمية وبحثية عديدة، حيث إن الولايات المتحدة ضمن دول الابتعاث وفق الإستراتيجية الجديدة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.وبيّن وزير التعليم، خلال زيارته، أمس، الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، والتقى الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين، بحضور الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الدكتور فوزي بخاري، وعدد من منسوبي الملحقية، وذلك ضمن برنامج زيارة إلى الولايات المتحدة، أن الوطن يفخر بأبنائه وبناته المبتعثين وينتظر إسهاماتهم بعد التخرّج والحصول على الدرجات العلمية في دعم مسيرة تقدّم المملكة على كافة الأصعدة والمجالات، حيث إن المبتعث يعكس صورة مشرفة عن دينه ووطنه ومجتمعه، وهو خير سفير للمملكة في بلد الابتعاث؛ راجياً لجميع المبتعثين والمبتعثات حول العالم التوفيق والسداد.