قدم المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، أجمل التبريكات والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية الـ92.

وقال أثناء افتتاحه المعارض الفنية والورش التشكيلية المصاحبة لحفل «تعليم جدة» بهذه المناسبة «اليوم يجتمع هنا طلاب وطالبات التعليم العام وطالبات جامعة جدة من كلية الفنون والتصاميم وعدد من التشكيليين البارزين على مستوى المملكة، لنعبر نحن وإياهم عما تكنّه أنفسنا من حب لهذا الكيان العظيم وهذا الوطن المعطاء الذي أعطانا الكثير وحُقّ علينا أن نفخر به ونفاخر كل الأمم».

وأضاف «اجتماعنا هذا الصباح من كافة أطياف التعليم هو تعبير صادق عن الحب والانتماء للوطن، كون اللون والريشة أصدق تعبير لما تكنّه أنفسنا من حب وولاء وانتماء للوطن».

يُشار إلى أن المعرض تم بتنظيم مكتبي النسيم «بنين»، والشرق «بنات»، بالشراكة مع كلية التصاميم والفنون بجامعة جدة.