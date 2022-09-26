تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفياً، اليوم، من رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس.

وعزى ولي العهد خلال الاتصال، رئيسة الوزراء في وفاة الملكة اليزابيث الثانية، كما هنأ باعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش في بريطانيا.

وقدم ولي العهد التهنئة بمناسبة انتخاب دولتها رئيسة للوزراء، متمنياً لها التوفيق في مهمات عملها، والتطلع للعمل معاً لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

وعبرت رئيسة الوزراء عن الشكر والامتنان لولي العهد لدوره في عملية تبادل الأسرى التي أسفرت عن إطلاق سراح 5 أسرى بريطانيين.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني.