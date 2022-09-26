عسير: 280 ألف طالب وطالبة يتغنّون بالوطن في ذكرى اليوم الوطني الـ92.

تغنّى نحو 280 ألف طالب وطالبة، يدرسون في 1250 مدرسة للبنين والبنات، في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، بالوطن في ذكرى اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وأكَّد مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري أن الإدارة عملت على تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والفعاليات الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني، سعت من خلالها إلى تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتذكير النشء بحق الوطن، وتوعيتهم بالمنجزات والمكتسبات المتحققة منذ توحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار إلى أن فعاليات المدارس تناولت إبراز جهود الملك المؤسس في لمِّ الشمل وتوحيد الأمة وتعريف النشء بمسيرة النماء التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات، والتركيز على رؤية المملكة 2030، مبيناً أن عدد المشاركات الوطنية للمجتمع التعليمي في المنطقة بلغت أكثر من 6400 مشاركة تنوعت بين فيديوهات تعبيرية، ومقالات وقصائد شعرية ونثرية ومنشورات إلكترونية، ومسابقات الرسم، ومسيرات الدراجات النارية، والخيالة، والكشفية، إضافة إلى جدارية نفذها عدد من المعلمين، في حين تم توظيف برامج الاحتفاء عبر حسابات الإدارة والمكاتب والمدارس في وسائل التواصل الاجتماعي. يُذكر أن إدارة النشاط الطلابي تستعد لتنفيذ احتفال الإدارة بهذه المناسبة صباح الأربعاء القادم.