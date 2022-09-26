رئيس هيئة حقوق الإنسان تستقبل السفير الألماني لدى السعودية.

استقبلت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في مكتبها اليوم (الإثنين) سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه، بحضور نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، لاسيما في مجال حقوق الإنسان وسبل تنميته وتعزيزه.

واستعرضت الدكتورة التويجري جهود القيادة الرشيدة في دعم وحماية حقوق الإنسان، والتطورات التي تشهدها المملكة في هذا المجال في ظل رؤية 2030.