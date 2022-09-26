كشف «طقس العرب» في تقرير آني له أن مدى الرؤية الأفقية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بلغ عند الساعة 12 من ظهر اليوم (الاثنين) 1000 متر فقط، نتيجة نشاط رياح الصبا، وتتسبب ذات الرياح بإرتفاع واضح على درجات الحرارة بالمُقارنة مع الأيام الماضية، بحيث سجلت محطات الرصد الجوي 44 درجة مئوية في أحياء المدينة وسط أجواء مُغبرة وجافة ومُزعجة للغاية.

وتوقع أن يتحول اتجاه الرياح تدريجياً الساعات القادمة إلى جنوبية غربية، الأمر الذي يعمل على تراجع تدريجي في نسب الغُبار في الأجواء وارتفاع في نسب الرطوبة السطحية وانخفاض في درجات الحرارة.