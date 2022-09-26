صرح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) وبالتعاون المشترك مع منصة (تليغرام) بجهودهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والذي نتج عنها خلال 59 يومًا (17 يوليو – 13 سبتمبر) لعام 2022، إزالة 5.269.078 محتوى متطرفا على منصة (تليغرام)، تعود لثلاثة تنظيمات إرهابية (القاعدة، داعش، هيئة تحرير الشام)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها إلى 7.146.016 محتوى متطرفا خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بداية التعاون المشترك في (فبراير) 2022.

وتمكنت فرق العمل المشتركة ما بين (اعتدال) و(تليغرام) خلال نفس الفترة من إغلاق 2450 قناة تحتوى على 5.269.078 محتوى متطرفا، تابعة لثلاثة تنظيمات إرهابية، حيث تصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لهيئة تحرير الشام 3.012.489، تلاها تنظيم القاعدة الإرهابي بـ 1.168.447، فيما تمت إزالة 1.088.142 محتوى متطرفا عائدة لتنظيم داعش الإرهابي.

وبتلك الجهود يرتفع عدد ما تمت إزالته من المحتويات المتطرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بدء التعاون ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (التليغرام) في 21 فبراير حتى 13 سبتمبر من العام الحالي الى 7.146.016 محتوى متطرفا.

ويعمل (اعتدال) و(تليغرام) على مواصلة جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.