حددت وزارة التعليم مواعيد الاختبارات التي ستنفذ خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، للمراحل الدراسية الثلاث للبنين والبنات.وتبدأ خلال الأسبوع الحالي أولى هذه الاختبارات التي تمثل الفترة الأولى، فيما سيكون موعد اختبار الفترة الثانية اعتبارًا من الأحد الموافق للخامس من شهر ربيع الآخر.وبينت الوزارة في الخطة الزمنية لمتابعة أعمال الفصل الدراسي الأول أن بداية اختبارات المواد المحمولة ومواد التعلم الذاتي لنظام المقررات وبداية اختبارات الجانب العملي والشفهي للمواد التي لها جانبان، ستكون الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر ربيع الآخر ولمدة خمسة أيام، فيما ستكون بداية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر ربيع الآخر ولمدة خمسة أيام، على أن تكون الاختبارات البديلة للغائبين بعذر عن اختبار الفصل الدراسي الأول للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث حتى السادس الأحد الموافق للعاشر من شهر جمادى الأولى ولمدة خمسة أيام، فيما ستكون بداية اختبارات الدور الثاني للمرحلة الثانوية في نظام المسارات الأحد الموافق للسابع عشر من شهر جمادى الأولى.من جهة ثانية، يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس المملكة للبنين والبنات بثاني إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول. وسوف تشمل الإجازة التي ستستمر لمدة أربعة أيام الكوادر الإدارية والتعليمية بالمدارس.وتبدأ الإجازة بنهاية دوام الخميس الموافق للسابع عشر من شهر ربيع الأول القادم وتشمل يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية المعتادة ويضاف إليهما الأحد والإثنين.