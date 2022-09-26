عقدت مؤسسة جائزة المدينة المنورة، أمس، في القاعة التاريخية بالجامعة الإسلامية أولى الورش التخصصية للجهات الحكومية المشاركة في جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز بدورتها السابعة؛ بهدف تمكينها من المشاركة في فروع الجائزة بطريقة علمية فاعلة.وتناولت الورشة قراءة عميقة لمعايير فرعها الأول التميز في خدمة المستفيد، حيث يركز هذا الفرع على مدى قيام الجهات الحكومية بتصميم وإدارة وتطوير عمليات تقديم الخدمات للمستفيدين من الأفراد ومؤسسات الأعمال. وجرى خلال الورشة التعريف بالمنهجيات المستخدمة في التحكيم، واستعراض عدد من النماذج لتحليل المصطلحات ومفاهيمها، إضافة إلى المفاضلة بين الشواهد ذات التأثير الأعلى لتطبيق المعايير في الجهة.وفي ختام الورشة، تم عرض آلية استخدام التطبيق الإلكتروني لمؤسسة جائزة المدينة المنورة بأساليب تدريبية تعتمد على التطبيق والمناقشة الجماعية.يذكر أن الورش التخصصية ستستمر حتى الثلاثاء القادم؛ لتكثيف الجهود في تحقيق التميز والجودة في الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الأفرع تشمل الكفاءة والفعالية.