أثنى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تفاعل أهالي المنطقة في احتفالات اليوم الوطني الـ92 للمملكة، التي تُوّجت بالمشاركة المميزة بالحفل الغنائي لفنان العرب الفنان محمد عبده، والحضور اللافت على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري، بمدينة تبوك.وقال أمير تبوك، في تصريح صحفي: «هذا ما اعتدناه من أهالي المنطقة وكل من ينتمي لهذا الوطن الغالي في هذه المناسبة الغالية، التي جسدت مشاعر الحب والولاء والانتماء غير المستغرب للوطن وقيادته الحكيمة في اليوم الوطني لتوحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود».وأشاد أمير تبوك بجهود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وكذلك القائمين على الفعاليات من منسوبي الهيئة العامة للترفيه، ودورهم البارز في المشاركة الفاعلة والمميزة بالاحتفاء باليوم الوطني في مختلف مناطق المملكة. وسأل أمير تبوك، المولى عز وجل، أن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.