تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إصدار لائحة اشتراطات الطب البديل والتكميلي، التي تهدف إلى ضبط عملية إنشاء وتطوير أنشطة الطب البديل والتكميلي (عيادات، مراكز، مجمعات)، وإعطاء المستثمرين بمختلف درجاتهم المزيد من الفرص للاستثمار.وتختص هذه الاشتراطات بالمتطلبات الواجب توافرها في أنشطة الطب البديل والتكميلي. وضمت الاشتراطات متطلبات الترخيص بحيث تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف وإلغاء الترخيص، وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.واشترطت الوزارة وجوب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني، والجهة المشرفة على النشاط قبل تشغيله، ومنعت الاشتراطات البدء في أعمال التشغيل قبل الحصول على الترخيص.​ وتضمنت الاشتراطات متطلبات مكانية، تختص بالمتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع، ومتطلبات المظهر العام للنشاط، ومتطلبات اللوحة.وتضم أنشطة الطب البديل والتكميلي، عيادة طب بديل وتكميلي، مركز طب بديل وتكميلي، مجمع طب بديل وتكميلي، عيادة الوخز بالإبر، عيادة معالجة طبيعية، عيادة تقويم العمود الفقري، عيادة تقويم العظام، عيادة حجامة.ومن الاشتراطات تحديد المتطلبات الفنية، والمعمارية، والإنشائية، إضافة إلى المتطلبات الكهربائية، والميكانيكية.وأوضحت الاشتراطات الأحكام العامة والتظلمات والشكاوى، التي أكدت على أن تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.