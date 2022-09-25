استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، اليوم، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال بملك البحرين في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، فيما أعرب ملك البحرين عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه ولي العهد.

وقد أقام ولي العهد مأدبة عشاء تكريماً لجلالة ملك مملكة البحرين.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزيرالمرافق) الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأميرعبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ.

فيما حضر من الجانب البحريني الممثل الخاص لملك البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، ومستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.