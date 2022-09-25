احتفلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة «بنين» و«بنات»، اليوم، بذكرى اليوم الوطني 92 من خلال العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة التي شارك فيها منسوبو ومنسوبات المدارس من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وكوادر إدارية.

وانطلقت مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني في كافة مدارس مكاتب التعليم من بداية الطابور الصباحي بالإذاعة المدرسية وتقديم فقرات مسرحية وثقافية واستعراضية وقصائد وطنية، كما نظمت معارض لأفضل ما ينتجه الطلاب والطالبات من أعمال فنية ومنتجات تشكيلية وتقنية أعدت لهذه المناسبة.

من جهته، أوضح المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران أن احتفاء منسوبي ومنسوبات التعليم في المدارس ومكاتب التعليم والإدارة العامة للتعليم بهذه المناسبة الوطنية يأتي ترجمة لمشاعرهم تجاه وطنهم، واستحضاراً لجهود الملك المؤسس - طيب الله ثراه - لجمع البلاد تحت راية التوحيد الخالدة وجهود أبنائه الملوك البررة من بعده، في ترسيخ واستتباب الأمن وبناء وطن شامخ، مشيرا إلى أن المناسبة ترسخ لدى الطلاب والطالبات ماضي وطننا الأصيل وحاضره الجميل وما ينتظره من مستقبل مشرق بمشيئة الله، من خلال رؤية الوطن 2030، مضيفا أن أكثر من 700 ألف طالب وطالبة شاركوا في الاحتفاء بيوم الوطن على مستوى المدارس، حيث نفذت العديد من البرامج الوطنية المتنوعة الشيقة.

وقدم الصقيران تهنئة منسوبي ومنسوبات تعليم جدة للقيادة الرشيدة وكافة أبناء وبنات الوطن بهذه المناسبة الغالية.