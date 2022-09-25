استقبل المدعي العام لجمهورية جورجيا جيورجي غابيتاشفيلي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، الذي يزور دولة جورجيا في مهمة رسمية للمشاركة في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين والمزمع انعقاده في العاصمة الجورجية تبليسي لمدة أربعة أيام.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول أبرز الملفات النيابية والعدلية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون القانوني بين الجهازين العدليين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا سلمان بن عبد الرحمن آل الشيخ.