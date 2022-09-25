أعلن الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية «IAF» فوز ممثل السعودية المهندسة مشاعل الشميمري بمنصب نائب الرئيس للاتحاد، وذلك عقب ترشحها للمنصب وفوزها بالتصويت على 14 مرشحًا من أنحاء العالم كافة، لتكون بذلك أول امرأة سعودية تحقق الفوز بمنصب قيادي في أكبر المنظمات العالمية للفضاء «IAF».

وحصدت ممثل السعودية أصوات أعضاء الاتحاد؛ لما يملكه من رؤية معززة لتنمية قطاع الفضاء عالميًا، والإسهام في تطوير وتعزيز توجهات الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، إضافة إلى تعزيز دور السعودية في القطاع وتنمية التعاون الدولي، وإبراز المملكة بصفتها رائدًا عالميًا لاقتصاد الفضاء.

يشار إلى أن مكتب الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية «IAF» يضم 12 نائبًا للرئيس، كما يتكون من موظفين منتخبين ومعينين، فيما يتولى العديد من المهمات التي من أبرزها التوصية والإشراف على ترتيبات اجتماعات الاتحاد، وإعداد جدول أعمال الجلسات العامة للجمعية العامة، والإشراف على إعداد التقرير المالي السنوي للهيئة العامة، إضافة إلى تعيين اللجان المؤقتة والتوصية للجمعية العامة للنظر في إنهاء العضويات، وتنمية تعاون الاتحاد مع المنظمات والجمعيات والهيئات.

يذكر أن الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية يضم أكثر من 400 عضو من مختلف دول العالم، ويأتي الأعضاء من مجموعة متنوعة من المؤسسات والمنظمات، كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع «الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية» و«المعهد الدولي لقانون الفضاء»، ويشكل منصة للخبراء من وكالات الفضاء والأبحاث لتبادل المعارف والاعتراف بالإنجازات عبر جوائزها المرموقة التي تقدم سنويًا للأفراد والمجموعات وإعداد القوى العاملة المستقبلية من خلال أنشطتها التي تستهدف الطلاب والمتخصصين الشباب والتوعية من خلال منشوراتها وشبكتها العالمية للمساعدة في تعزيز التقدير العام للأنشطة الفضائية في شتى أنحاء العالم.