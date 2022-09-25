رفع رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبد الله العقلا باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الهيئة التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وأكد العقلا أن هذه المناسبة تعتبر مرحلة حافلة بالإنجازات منذ توحيد المملكة حتى اليوم من خلال المسيرة العظيمة التي بدأها مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز (طيب الله ثراه)، وما بذله من عمل وكفاح ليوحد شتات هذا الوطن المبارك، ومن ثم وضع تنمية البلد، وواصل أبناؤه البررة المسيرة بخطى ثابتة ومستقرة لاستكمال البناء والعطاء، ليواصلوا نهضة هذا البلد وتقدمه وازدهاره مما جعل المملكة مكانة اقتصادية مؤثرة في المحافل الدولية.

وأوضح العقلا أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تأتي ضمن منظومة العمل الحكومي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة 2020 - 2024 لخدمة المستفيدين والمشمولين بنظام الهيئة وتحقيق التحول الرقمي لكافة خدمات وتعاملات الهيئة من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى ارتفاع نسبة تمكين المرأة في الهيئة وفروعها ومكاتبها لتصل إلى 29% من إجمالي القوى البشرية، وقد حققت الهيئة نتائج متقدمة للمرة الثانية في مؤشر قياس الارتباط الوظيفي للعامين 2020 و2021 في مشروع «تحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي» ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030، بفضل الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة وجهود الزملاء والزميلات في الهيئة.

ودعا العقلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يحفظ الوطن وشعبه الكريم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والصحة والاستقرار والازدهار.