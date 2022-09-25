استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، اليوم (الأحد) أخاه ملك مملكة البحرين الشقيقة حمد بن عيسى آل خليفة.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بملك البحرين ومرافقيه في السعودية، فيما أبدى ملك البحرين سعادته بلقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريماً لملك مملكة البحرين.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق) الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما حضر من الجانب البحريني، الممثل الخاص لملك البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة، ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، ومستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام السيد نبيل بن يعقوب الحمر، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة، ورئيس المراسم الملكية اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة، وسفير البحرين لدى السعودية الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، ورئيس الطيران الملكي إبراهيم بن محمد القعود.