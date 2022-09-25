نقلت وزارة الصحة طفلاً سعودياً إلى المملكة إثر تعرضه لأزمة قلبية بدولة الكويت.

وعمل مركز الإحالات الطبية في الوزارة على نقل الطفل المريض، بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت، والأطراف ذات العلاقة، حيث تم إرسال فريق طبي متخصص في التدخل العاجل باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو)، وبعد ذلك تم نقله عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، لتلقي العلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض.

وبينت أن مركز الإحالات الطبية في الوزارة تلقى خطاباً من سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت يتضمن طلباً من أحد المواطنين يطلب فيه علاج طفله في مستشفيات المملكة، واستجابة لذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمواءمة مع خط إنقاذ الحياة الذي عمل على التنسيق بين الأطباء المختصين في تقنية (الإيكمو) في المملكة، والأطباء في الكويت من خلال منصة الطب الاتصالي، حيث مكنت هذه الخدمة المختصين من متابعة الحالة ومعرفة الوضع الصحي.

ونفذ خط إنقاذ الحياة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 العديد من الخدمات، والاستشارات الطبية لخدمة (الأكسجة الغشائية خارج الحسم ) لأكثر من (100) مريض، حيث يعمل على خدمة الإيكمو فريق طبي متخصص للتدخل العاجل، ويتم استخدام هذه التقنية لحالات الفشل التنفسي، والفشل التنفسي القلبي الحاد المستعصية.