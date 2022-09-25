كشفت وزارة العدل أن عدد المتدربين والمتدربات الذين استفادوا من البرامج التدريبية التأهيلية والتطويرية في مركز التدريب العدلي خلال العام الحالي 2022 بلغ 54 ألف متدرب ومتدربة.

ونفذ المركز 1090 دورة تدريبية خلال نفس الفترة، بواقع 14 ألف ساعة تدريبية استفاد منها القضاة، والباحثون القانونيون، وقضاة ديوان المظالم، وملازمو ديوان المظالم، ومنسوبو وزارة الموارد البشرية، والحرس الملكي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأمانة مجلس التعاون الخليجي، ومنسوبو وزارة الدفاع وغيرها.

وأقام المركز ضمن الخطط التدريبية لرفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة، عدداً من البرامج تضمنت برنامج تأهيل المحامين، وبرنامج تأهيل الملازمين القضائيين، وبرنامج تأهيل الموثقين، وبرنامج تطوير المحامين، وبرنامج تأهيل المصلح الداخلي، وبرنامج مأذوني الأنكحة، وبرنامج مقدمي خدمات التنفيذ.

يذكر أن المركز يتبنى خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، مستهدفة وفق معايير حاكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الحاجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.