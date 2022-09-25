استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال استقباله المستشار الاتحادي الألماني أولاف شولتس في قصر السلام بجدة أمس، أوجه العلاقات السعودية الألمانية، ومجالات الشراكة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره؛ وفق رؤية المملكة 2030.كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال بالمستشار الألماني في زيارته للسعودية، فيما عبر شولتس عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد.ونقل ولي العهد له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما حمله المستشار الألماني نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين.والتقى ولي العهد والمستشار الألماني رجال الأعمال من الجانبين السعودي والألماني. وأقام ولي العهد مأدبة غداء عمل لدولة المستشار الألماني.حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان (الوزير المرافق).وحضر من الجانب الألماني سكرتير الدولة المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشتر ايت، وسكرتير الدولة الدكتور يورغ كوكيس، والسفير لدى المملكة ديتر لاميه، والقنصل في جدة الدكتور إيلتيه أدرهواد، والمستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الاتحادي ينس بلوتنر، والمستشار الخاص للشؤون الاقتصادية والمالية وسياسة المناخ لدى المستشار الاتحادي الدكتور شتيفين ماير، ونائب مدير مكتب المستشار الاتحادي أليكساندر شيمان، ورئيس قسم العلاقات الثنائية مع دول الشرق الأدني والأوسط والمغرب العربي وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية الدكتور دانييل كريبر.وغادر مستشار الاتحاد الألماني أولاف شولتس جدة أمس، بعد زيارة عمل للمملكة.وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير المالية محمد الجدعان (الوزير المرافق)، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية ألمانيا الاتحادية محمد الدواس، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.