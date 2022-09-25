سلط المبتعث من وزارة التعليم لنيل درجة الدكتوراه في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة شيفيلد تخصص تأثير الاهتزازات على الإنسان حمزة هاشم خليل، الضوء على التجارب المثيرة التي عاصرها أكثر من 100 مبتعث ومبتعثة التقى بهم عبر بودكاست أضواء.يقول المبتعث خليل لـ«عكاظ»: تعتمد فكرة البودكاست على استضافة طلاب الدراسات العليا (مبتعثين أو أكاديميين من السعوديين) للحديث عن رحلتهم العلمية وسبب اختيارهم لتخصصهم والقصة خلف أبحاثهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم وتبسيط أبحاثهم لغير المتخصصين، وبث بودكاست أضواء 113، واستضاف أكثر من 100 ضيف وضيفة في 9 دول مختلفة (عن طريق الزوم) في معظم التخصصات من الطب إلى علم الاجتماع مروراً بالهندسة والفن والدراسات العربية والإسلامية. وأضاف: قدمت أوراقاً علمية في عدد من المؤتمرات المتخصصة في هذا المجال، وسلطت الضوء في حلقات عدة على جامعة كاوست والإمكانات البحثية الموجودة فيها، وحلقات عن برنامج التدريب في أرامكو وعدد كبير عن الفوائد الملموسة وغير الملموسة عن برنامج الابتعاث.