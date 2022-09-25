يطلق مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، صباح اليوم الأحد، المعرض التشكيلي لعدد من معلمي التربية الفنية والطلاب والطالبات، وذلك ضمن فعاليات وبرامج تعليم جدة للاحتفال باليوم الوطني الـ92.وأكد مدير مكتب التعليم بالنسيم والمشرف على المعرض الدكتور سعود بن حميد السلمي، أن الاحتفال بهذا اليوم المجيد يأتي ضمن برامج الوزارة بإحياء ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، وإعلان قيامها تحت حكم الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1932م، وإحياء روح الوحدة بين جميع أطياف الشعب، والابتهاج بانتمائهم إلى هذا البلد الطاهر وتبيان مكانته بين بلدان العالم. وأضاف السلمي: المعرض يحوي ورشاً تشكيلية وخطاً عربياً بمشاركة كلية التصاميم والفنون بجامعة جدة.