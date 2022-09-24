استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة اليوم (السبت)، متحدث الرئاسة التركي الدكتور إبراهيم كالن، ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي.

ونقل الدكتور كالن تحيات رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى أخيه ولي العهد، فيما حمّله ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين، وتحياته للرئيس التركي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ووزير المالية محمد الجدعان.