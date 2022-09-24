التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم (السبت) وزير خارجية جمهورية سان مارينو لوكا بيكاري، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمقر المنظمة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية اليوم رئيس وزراء بيليز جون انتونيو برايسينو، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع الدولية، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير خارجية بيليز إيامون كورتنيه على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

حضر اللقاء والتوقيع على المشروع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.