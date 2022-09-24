ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 36 مواطنًا مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك عبد العزيز الملكية، بحوزتهم 27 بندقية هوائية، و8 بنادق رش من نوع (شوزن)، وبندقية نارية، و7284 ذخيرة، وجهاز جذب الطيور، و83 طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبد الرحمن العتيبي أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة 100 ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام البنادق النارية غرامة 80 ألف ريال، وعقوبة استخدام جهاز جذب الطيور غرامة 50 ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تُمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.