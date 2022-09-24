استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، اليوم (السبت)، المستشار الاتحادي الألماني السيد أولاف شولتس.

ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال بالمستشار الألماني في زيارته للمملكة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

ونقل ولي العهد لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما حمله دولته نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الألمانية، ومجالات الشراكة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقد التقى ولي العهد ودولة المستشار الألماني رجال الأعمال من الجانبين السعودي والألماني.

كما أقام ولي العهد مأدبة غداء عمل لدولة المستشار الألماني.