التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم (السبت)، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمقر المنظمة في نيويورك.

وجرت خلال اللقاء مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.

حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.