يشارك الفيلم الوثائقي «جدة المكان» للمخرج أحمد قرمد، والمنتج السعودي إسماعيل عريشي، بمهرجان الظاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر 2022 في ولاية عبري بسلطنة عمان، وتنظمه الجمعية العمانية للسينما والمسرح، برئاسة الدكتور حميد بن سعيد العامري رئيس الجمعية ورئيس المهرجان الدولي، تحت إشراف محافظ مدينة الظاهرة.

ويتناول الفيلم عرض التاريخ الحضاري والتراثي بمدينة جدة التاريخية وأهم المعالم الحضارية القديمة وربطها بالحاضر والتغيير والمستقبل.

يذكر أن فيلم «جدة المكان» هو إنتاج مصري سعودي مشترك، لعام 2022، من إنتاج إسماعيل عريشي وإخراج أحمد قرمد.