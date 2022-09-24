يطلق محافظ محافظة الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز غدا (الاثنين) أولى الجولات التعريفية لصندوق التنمية السياحي تحت شعار «اكتشف بُعد الطائف» خلال الفترة من 1-3 ربيع أول 1444، الموافق 26 - 28 سبتمبر 2022.

وتهدف الجولة التعريفية في نسختها الأولى إلى إبراز الطائف كإحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة، واستكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها السياحية والفرص الاستثمارية بمجالات السياحة، حيث تتمتع الطائف بمزايا تشكل قيمة مضافة للمشاريع السياحية، باعتبارها البوابة الشرقية لمكة المكرمة وبوابة الجنوب ونقطة التقاء عدد من الطرق المتصلة بالمناطق والمدن المجاورة. كما تضم اثنين من مواقيت الإحرام، وأحد أهم مناجم الذهب، إضافة إلى احتضانها العديد من المواقع التراثية والتاريخية والبيئية التي تضفي عليها بعداً تاريخياً وجغرافياً فريداً. وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبد الله الفاخري أن الجولة التعريفية «اكتشف بُعد الطائف» ستعمل على فتح آفاق جديدة لمنشآت القطاع السياحي ورواد الأعمال والمستثمرين في المجالات السياحية بالطائف، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والبرامج والحلول التمويلية المقدمة من الصندوق والجهات ذات العلاقة من خلال الفعاليات. وأضاف: «نهدف من خلال الجولة التعريفية إلى تعزيز توسع نشاط منشآت القطاع السياحي»، منوهاً إلى أن إطلاق هذا النوع من الجولات يجسد الاهتمام الذي يوليه صندوق التنمية السياحي للمنشآت المستثمرة في هذا القطاع، والحرص على تمكين رواد الأعمال وإثراء تجاربهم وتعزيز نمو منشآتهم، من خلال الدعم المقدم والتوعية، وبما يسهم في ازدهار القطاع السياحي، ويتواكب مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، ويدعم مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية قادمة.

وستعمل النسخة الأولى من الجولة التعريفية «اكتشف بُعد الطائف» على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع السياحي، واكتشاف مختلف مجالاته، حيث تجمع الفعاليات المصاحبة تحت سقف واحد عددا من أصحاب الفكر، ورواد الأعمال والمستثمرين في المجالات السياحية، إلى جانب صناع القرار من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بالمملكة، بهدف تعريفهم بصندوق التنمية السياحي ودوره المحوري بالتعاون مع جميع أطراف منظومة السياحة، لتمكين مستثمري القطاع الخاص ودعمهم تجاه تنمية القطاع.

كما تضم الفعاليات ورش عمل، يعرّف من خلالها الصندوق ببرامج دعمه وحلوله التمويلية، ويقدم استشاراته للراغبين، وذلك إسهاماً منه في تشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي ومجالاته المتعددة، وإبراز الفرص الاستثمارية وجهوده، بالتعاون مع منظومة السياحة والجهات ذات العلاقة، لتوفير المناخ المناسب والبيئة الاستثمارية المحفزة لدعم الحركة السياحية في الطائف. إضافة إلى المعرض المصاحب الذي سيمكن الراغبين والمهتمين بالاستثمار بالقطاع السياحي في الطائف من التعرّف على كافة المنتجات وبرامج الدعم والحلول التمويلية المباشرة وغير المباشرة، ذات العلاقة بالاستثمار السياحي، حيث يشارك في الجولة التعريفية كل من: إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة بإمارة محافظة الطائف، الغرفة التجارية بالطائف، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، برنامج جودة الحياة، البنك العربي الوطني، بنك الرياض، إلى جانب منظومة السياحة. ويمكن للراغبين والمهتمين بحضور فعاليات الجولة التعريفية في نسختها الأولى بالطائف، التسجيل عبر منصة «اكتشف بُعد الطائف»: http://tdf.gov.sa/discoverbeyond

يشار إلى أن صندوق التنمية السياحي يعمل على تنظيم جولات تعريفية لعدد من الوجهات السياحية الجاذبة في المملكة، بهدف تفعيل مفهوم الاستثمار بالسياحة فيها، وإبراز معالم وفرص الاستثمار عبر مجالاته المتعددة لما تمتلكه من مقومات سياحية، الأمر الذي يحفز المستثمرين على خوض تجاربهم الاستثمارية، وينعكس إيجاباً على تنمية القطاع السياحي ويحقق التنمية المستدامة.