تستضيف المملكة العربية السعودية من 25 إلى 26 سبتمبر 2022 في الرياض اجتماعات اللجان الوزارية (العمل – والشؤون/التنمية الاجتماعية –والخدمة المدنية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بمجالات العمل والتنمية / الشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الخليجي المشترك.

وتتزامن مع الاستضافة فعاليات مصاحبة لاجتماعات اللجان الوزارية تُكرم خلالها المشاريع والشخصيات الرائدة في مجالات العمل والتنمية/ الشؤون الاجتماعية والكفاءات المتميزة بقطاع الخدمة المدنية.

وتأتي رئاسة المملكة لاجتماعات اللجان الوزارية الخليجية كونها رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية.

ويعد اجتماع لجنة وزراء الخدمة المدنية الاجتماع الثامن عشر، والثامن للجنتي وزراء العمل ووزراء الشؤون/التنمية الاجتماعية.

وتنبع أهمية هذه الاجتماعات من سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والرقمية.

يُذكر أن هذه الاستضافة تُعد الأولى من حيث تزامن انعقاد اجتماعات اللجان للقطاعات الثلاثة في الفترة نفسها.