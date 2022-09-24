التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (السبت)، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأبدى الأمين العام امتنانه لجهود السعودية لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة في اليمن، وجهود المملكة المستمرة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.