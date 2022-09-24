يحتفي غدا (الأحد) 29 صفر ولمدة أسبوع أكثر من مليون طالب وطالبة في أكثر من ستة آلاف مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باليوم الوطني السعودي 92 تحت شعار «هي لنا دار».

واعتمدت الإدارة العامة لتعليم الرياض 14 برنامجًا وفعالية في إطار خطتها للاحتفاء والتي سيجري تنفيذها في جميع مقرات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله الغنام بأن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي وجه المجتمع التعليمي بإقامة هذه البرامج والفعاليات الوطنية المعتمدة وزارياً والتي تأتي من منطلق تفعيل مشروع «اليوم الوطني» في التعليم لتعزيز مكانة الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات وترسيخ قيم الولاء والمحبة والانتماء والمواطنة الصالحة، مشيرًا إلى أن فعاليات وبرامج الاحتفاء ستنطلق في كافة المدارس بمختلف المراحل الدراسية على مدى أسبوع دراسي كامل اعتبارًا من الأحد الموافق 29 صفر، وحتى الخميس الموافق 3 ربيع الأول من العام 1444هـ.

وفي الإطار ذاته، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبوعباة أن الإدارة العامة للتعليم وضمن استعداداتها لانطلاق فعاليات اليوم الوطني قد أقرت في خطتها 14 برنامجاً تشمل فعاليات وأنشطة نوعية مختلفة.

ويأتي في مقدمة البرامج الوطنية «أوبريت وفلكلور وطني» بمشاركة الطلاب والطالبات يبرز جهود المؤسس (رحمه الله) ويجسد مشاعر الحب والولاء للمليك وولي عهده الأمين وما تمر به المملكة من نهضة تنموية وتطويرية على كافة المستويات، وفعالية «الرَّاية» وهي تُعنى بالتعريف بتقاليد العلم السعودي ومكانته وأهمية المحافظة عليه والعناية به.

كما يتضمن برنامج الاحتفاء فعاليات تراثية منها فقرة «حب الوطن» وهي فعالية تراثية تتضمن الأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية بمشاركة الطلاب والطالبات للتعريف بتراث المملكة ومعالمها التاريخية، وفعالية «مصيّحة» وفيها يتم ربط الطلاب والطالبات بالتراث العريق المرتبط بالإبل من خلال استعراض فرقة «الهجانة» وتعليم الطلاب والطالبات ركوب الإبل ورفع رايات العز والتوحيد على ظهورها.

إضافة إلى برامج المنافسات الرياضية الوطنية، حيث تنظم الإدارة «بطولة كرة القدم الوطنية» مع عدد من الفعاليات الرياضية المصاحبة بمشاركة الطلاب والطالبات.

كما يشمل البرنامج الفعاليات الأدبية والفنية، ومنها «أمسية وطن الشموخ» وهي قصائد معبّرة عن الوطن بمشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور، وفعالية «بك نفخر يا وطن» للتعبير عن منجزات الوطن من خلال كتابة المقال أو الرسم، وكذلك فقرة «رؤية وطن» للتعبير بالكتابة أو الرسم عن برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030م، إضافة إلى جدارية «حب الوطن» وهي لوحة جدارية لممارسة الخط العربي وفن الرسم للتعبير عن ماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها المشرق. وفقرة «رسم وتلوين العلم» وهو برنامج فني لرسم العلم السعودي مع تضمينه عبارات وطنية معبرة باستخدام البرامج التقنية، و«كتيب تلوين تعليمي» ويهدف من خلال التلوين لاستذكار سيرة المؤسس (طيب الله ثراه) ورحلته لتوحيد المملكة.

وضمن الخطة أيضًا فعاليات «دون حدك يا وطن» وهي فعالية تستذكر دور جنودنا البواسل للذود عن حياض الدين والوطن والاحتفاء بهم، و«أخو نورة» وهي عبارة عن كتابات معبرة عن أثر المرأة في تنمية الوطن ودورها العظيم، و«مسيرة وطن» وهي مسيرة طلابية احتفالية باليوم الوطني.

في السياق نفسه، رفع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، باسمه وباسم كافة منسوبي الإدارة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء وبنات الوطن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ92 لليوم الوطني، والتي نستعيد معها ملحمة الكفاح والعمل وفصول التضحيات والتحديات والإنجازات التي خطَّها الملك المؤسس عبدالعزيز (طيَّب الله ثراه)، ورجاله المخلصون (رحمهم الله) لتوحيد وبناء هذا الكيان العظيم، والذي تعاهده من بعدهِ أبناؤهُ الأوفياء بإخلاص وحُكم رشيد إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف الدكتور «خرمي»: لقد شهدت المملكة في هذا العهد الزاهر تحولاتٍ جذرية تُسابق الزمن نحو التقدّم بعزيمةٍ وإصرار وَفق رؤيةٍ وطنية ٍملهمة، أتت لتعكس طموحات القيادة لرفعة الوطن وتحقيق تطلعات مواطنيه.

ونوّه الدكتور «خرمي» بما حظي به قطاع التعليم في إطار رؤية المملكة 2030م من دعم مادي ومعنوي كبيرين، وتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته والارتقاء بمستوى أداء منسوبيه، وقد استثمرت وزارة التعليم هذا الدعم في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 لقطاع التعليم، ومنها: تبوءُ المملكة مراتب علمية متقدمة وحصدها عدة جوائز عالمية في مختلف ميادين المنافسات الدولية والعالمية، وتعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا والتقدّم إلى المرتبة الـ35 في نتائج مؤشر التنمية البشرية لعام 2022م، وتحقيقها المرتبة العاشرة بين دول مجموعة العشرين، وَوجود المدن السعودية ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم، إلى جانب وصول 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلاً لبراءات الاختراع، ومنها أيضًا تقدّم المملكة في 16 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم، وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022م في مجال تعليم الإدارة والمهندسين المؤهلين والمهارات اللغوية والرقمية والتقنية وتبادل المعرفة وبراءات الاختراع والتصنيفات الدولية والنساء الحاصلات على شهادات وغيرها، وكذلك الاعترافات الدولية بنموذج التعليم الإلكتروني وعن بُعد في المملكة الذي يُعدُّ نموذجًا فريداً للتعليم أثناء الأزمات وفي الوصول للمناطق النائية لخلق بيئة تعليمية عادلة ومنافسة، لإكساب الطلبة المهارات والمعارف اللازمة للقرن الـ21، وإعدادهم مبكرًا لسوق العمل، وتهيئتهم للمنافسة عالميًا.

وٍفي الختام، سأل الدكتور «خرمي»، الله أن يُديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا في عزٍ وتمكين لخدمة هذا الوطن العظيم.