أقامت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بمناسبة الذكرى الـ92 لليوم الوطني السعودي تحت شعار «هي لنا دار»، معرضاً وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية بعنوان «عِزّ الوطن»، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.

إذ شاركت الإدارة العامة للمجاهدين في فعاليات واحتفالات وزارة الداخلية باليوم الوطني، بتقديم عروض عسكرية، ومعرض يحتوي على عدد من الأسلحة المستخدمة قديماً، ويحكي تطور ونهضة الإدارة منذ بداية نشأتها حتى اليوم.

كما شاركت القوات الخاصة لأمن الطرق في فعاليات وزارة الداخلية في واجهة الرياض، وتضمن ركن القوات الخاصة لأمن الطرق عرضاً للمركبات الأمنية، التي تم تجهيزها بأنظمة تقنية حديثة و مزودة بكاميرات ذات دقة عالية، لنقل الأحداث وتحليل المعلومات مما يمكن مراكز أمن الطرق من متابعة الأوضاع وإدارة الحالات والاحداث الأمنية والمرورية على الطرق بمناطق مسؤولياتها.

كما تعرف الزوار على أحدث التقنيات التي تعزز من دور السلامة المرورية على الطرق الطويلة بين المحافظات ومناطق السعودية.