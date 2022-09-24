هنأ ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

وأعرب في برقية عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين مقرونة بالدعوات لله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب السعودي بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

وجدد ملك المغرب تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً حرصه الدائم على مواصلة العمل المشترك لتعزيزه وإثرائه في مختلف المجالات والأصعدة.

كما أعرب الملك محمد السادس، عن التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92.

وسأل الله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على المملكة والشعب السعودي بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.