أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1444/2/19 الموافق 2022/9/15 حتى 1444/2/25 الموافق 2022/9/21 ضبط 15,945 مخالفاً، منهم 9213 مخالفاً لنظام الإقامة، و4266 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2466 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 491 شخصاً، 33% منهم يمنيو الجنسية، و56% إثيوبيو الجنسية، و11% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 148 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

أما من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 47,181 وافداً مخالفاً، منهم 44,077 رجلاً، و3104 نساء، كما تمت إحالة 37,402 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1876 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9683 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.