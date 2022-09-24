شهدت ساحات متنزه الملك عبدالله في الواجهة البحرية بكورنيش الدمام، عددا من الفعاليات المنوعة في مهرجان اليوم الوطني الـ92 للمملكة، تحت شعار «هي لنا دار»، التي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.

وضم المهرجان أكشاك بيع المنتجات التراثية، كالسدو والفخار والخوص والملابس ذات الطابع السعودي، وأكشاك بيع المأكولات الشعبية، إضافةً إلى منصة لعرض تراث المملكة بطريقة حديثة ومبهرة، عطفا على التنوع ما بين ألعاب الأطفال وألعاب الخفة والعروض المرئية والحرفية والتراثية والعرضة السعودية والسامري والخبيتي، وكذلك العروض الموسيقية مثل العزف على الكمان والناي والعود والقانون، والألعاب النارية.

وشهد مهرجان اليوم الوطني الـ92 للمملكة توافد عدد كبير من قبل المواطنين منذ الساعات الأولى مع بدء فتح البوابات لحضور الفعاليات.

وجاء المهرجان ضمن الاحتفالات التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه، احتفالاً باليوم الوطني السعودي الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، ضمن مجموعة من أبرز وأكبر الفعاليات في مختلف مناطق المملكة.

وأقيمت في هذا العام أكبر العروض الجوية والبحرية في تاريخ الأيام الوطنية السعودية، إضافةً إلى عروض منفردة لكل من وزارة الداخلية والحرس الملكي.

وصممت «سيرك دو سوليه» عرضاً عالمياً خاصاً باليوم الوطني السعودي الـ92.