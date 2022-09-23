تفتخر وتعتز مجموعة العبير الطبية الرائدة في تقديم الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 23 عامًا وخدمة شعب المملكة.

كما تفخر مجموعة العبير الطبية بتقديم رعاية صحية بأسعار معقولة يمكن الحصول عليها بسهولة لأكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء المملكة سنويًا من المواطنين والمقيمين الوافدين على حدٍ سواء.

وسط احتفالات اليوم الوطني السعودي تعبر مجموعة العبير عن كل ما تشعر به من مشاعر امتنان تجاه المملكة وطنها الثاني.

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام ٢٠١٦ عن خارطة طريق لمملكة أعظم وأكثر ازدهارًا واستدامة. وسلطت الضوء على أهداف للعديد من الصناعات وما يجب القيام به بمشاركة كل من القطاعين العام والخاص للارتقاء بها إلى إنجازات أكبر لصالح مواطني الدولة والمقيمين والزائرين وتحسين العالم ككل. كما واصلت رؤية 2030 إلهام الشركات في كل ركن من أركان المملكة ومن ضمنها مجموعة العبير الطبية.

في إطار برنامج تحويل الرعاية الصحية اعتمدت مجموعة العبير مخططاً مجتمعياً وصحياً مصمماً بما يتناسب مع قطاع الصناعة للرجوع إليه عند وضع الخطط للمستقبل بهدف توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة وذات قيمة.

تعمل مجموعة العبير الطبية بالفعل بما يتماشى مع رؤية 2030 من خلال الالتزام بالرعاية الصحية القيمة والمتاحة والتفاني في التحول الرقمي والأساليب الحديثة والمشاركة في فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

في هذه اللحظات المعبرة تعرب مجموعة العبير عن امتنانها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورؤيته لإعادة هيكلة وتعزيز قطاع الصحة في المملكة من خلال إشراك كل من المنظمات والأفراد.

كما تفخر مجموعة العبير بقوتها العاملة السعودية المتنامية والتي تشكل ما يقرب ألفا من موظفيها، كما تلتزم مجموعة العبير بتقديم المزيد من الفرص وتطوير مواهب الرعاية الصحية المحلية بما يتماشى مع تحقيق رؤية 2030 المفعمة بالشباب السعودي الدؤوب.

هذا وقد احتفل فريق مجموعة العبير الطبية باليوم الوطني في جميع وحداتها. وأطلقت أيضًا عرض اليوم الوطني بخصم 23 ٪ على جميع الخدمات. يسري هذا العرض حتى 30 سبتمبر.

للمواعيد قم بالحجز عن طريق تطبيق الجوال أو اتصل على 920015888 أو تفضل بزيارة أقرب فرع إليك.