رفع الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني أسمى آيات التبريكات والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان باسمها وكافة الطلاب والطالبات وأسرهم المبتعثين في المملكة المتحدة.

وقالت فطاني: «إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن سعودي في جميع أقطار العالم، وتمر علينا هذه الأيام بالذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يصادف الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، هذا اليوم المبارك الذي نستذكر فية البطولات وما تحقق من انتصارات على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - حتى أصبحت دولة للحق والعدل والسلام، وهذا اليوم يحكي ملحمة البطولات حتى وصلت المملكة لمصاف الدول المتقدمة بفضل الله ثم حرص قيادتنا الحكيمة للاهتمام بالتعليم تلك الرسالة العظيمة ودوره المهم والمحوري في تعزيز المواطنة الصالحة، وأُشيد بما شهدته المملكة من تطور على أيدي أبنائها الطلاب في الداخل والمبتعثين الذين تعلموا في أرقى جامعات الدول».

وأضافت: «وبمناسبة هذا اليوم يطيب لي في اليوم الوطني أن أُجدد باسم ملحقية لندن الثقافية طلابًا ومنسوبين العهد للوطن والقيادة وأن نكون جيل الرؤية الوفي لمسيرة التقدم والثبات».