انطلقت أمس (الخميس) 22 سبتمبر 2022 فعاليات اليوم الوطني 92، هي لنا دار، التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتعاون مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، في مركز المعارض التابع للغرفة التجارية في مكة المكرمة، وتستمر إلى السبت 24 سبتمبر، وبدعم شرطة العاصمة المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر وهيئة السياحة.

واستقبلت الفعالية، التي تقام في مركز المعارض التابع للغرفة التجارية في مكة المكرمة، في يومها الأول أكثر من 5 آلاف زائر، بعروض الخيل والفرسان السعوديين وجدارية الرسم الجرافيتي لمواهب شابة، كما شهدت الفعالية عروضاً فلكلورية تمثل مناطق المملكة، إضافة إلى أركان تعرض مقتنيات وأزياء شعبية تمثل مناطق المملكة، وركن الحارة المكية.

وشارك عدد من الجهات الحكومية والخاصة بمعارض إثرائية منها: ركن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ويشمل عروضاً عن توسعة المسجد الحرام وكسوة الكعبة. واستعرضت رابطة العالم الإسلامي تاريخ المملكة في خدمة القرآن والسنة من خلال أفلام مرئية ومجسمات وشاشات لمس تفاعلية، فيما قدم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة صوراً للملوك في الحرم المكي والحرم النبوي، كما عرض متحف دار الفنون الإسلامية مقتنيات خاصة بالمؤسس وتاريخ المملكة، وعرضت شركة كدانة للتنمية والتطوير عبر تقنية الواقع الافتراضي مشاريعها في المشاعر المقدسة.

وتضمنت الفعالية أنشطة ثقافية وفنية بمشاركة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في مكة المكرمة (جسفت)، وعرضا للرسم على الرمل استعرض تاريخ المملكة والتطور الذي شهدته بقالب فني مميز، وأعاد الحكواتي، الماضي، بسرد شيء من تاريخ المملكة بأسلوب مشوق، وتم تخصيص منطقة خاصة بترفيه الطفل تحتوي على ركن للروبوتات والحساب الذهني والرسم على الوجه وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

كما تضمنت الفعالية عروضاً مسرحية للأطفال ومسابقات وطنية، وأوبريتا وطنيا قدمه أطفال جمعية كهاتين الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة.