ثمَّنَتْ رابطة العالم الإسلامي جهودَ وساطة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي أثمرت عن الإفراج عن 10 أسرى من 5 دول، ضمن عمليةٍ ناجحةٍ لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأشاد الأمين العام للمنظمة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا النجاح الكبير الذي حقَّقَته الوساطة بتوفيق الله تعالى، ثم بفضل مساعي ولي العهد الحثيثة، في إطار تبنّيه «المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية»، مُنوِّهاً بما تلا ذلك من جهودٍ بذلتها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، لتسهيل إجراءات عودة الأسرى المفرج عنهم إلى بلدانهم.

وأكد الأهمية البالغة لمثل هذه المبادرات في التخفيف من الآثار الإنسانية، ودورها الكبير والحيوي في خفض حدة التوترات الدولية تجاه هذه الأزمة، ودعم جهود السلام التي تُبذَل لإنهائها.