رفعت الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري الشكر والعرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينها رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

وأعربت التويجري عن اعتزازها وفخرها بهذه الثقة الملكية الغالية، وعدتها تكليفاً ومسؤولية تتشرف بحملها وأدائها، سائلةً المولى أن يعينها على أداء هذه المسؤولية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها في شتى المجالات لاسيما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وصونها وهو المنهج الذي قامت وسارت عليه هذه البلاد في رعاية المواطن وحماية حقوقه.

وأكدت مواصلة العمل بجد نحو إبراز ما حققته المملكة من إصلاحات جليلة ورائدة في مجال حقوق الإنسان مما هيأ لها موقعًا رياديًا في هذا المجال على المستوى الدولي.