رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وقال وكيل النيابة: «إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، لنستذكر بمزيد من الفخر اجتماع الكلمة ووحدة الصف تحت راية ملك عظيم قاد البلاد في سنواتها الأولى نحو الرفعة والسؤدد والمجد».

وأضاف: «إن المنهج العظيم الذي اتخذه الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وسار عليه أبناؤه البررة من بعده أثمر وطناً شامخاً وشعباً طموحاً واقتصاداً مزدهراً.

إن العناية الفائقة التي أولتها الدولة منذ توحيدها وحتى هذا العهد الزاهر الذي نرفل فيه بالأمن والأمان والرفاه والرخاء تحت ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لبناء الإنسان والعناية به وحمايته من كل أشكال الجناية، وسن القوانين والأنظمة التي حفظت كرامته وجرمت استغلاله وانتهاك حقوقه، وإحاطته بمنظومة تشريعية شاملة لكافة مناحي حياته وتعاملاته اليومية، أضحت محط أنظار العالم في حماية الحقوق ورعاية المصالح وقوامة النظم والتشريعات».

وأشار الشلعان إلى أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده قادا الوطن والمواطن إلى العلياء في مسيرة خالدة اتكأت على العدل والحكمة، فتوالت النجاحات والإنجازات في فترة وجيزة، رُفعت فيها راية المملكة خفاقة في المحافل الدولية وقمم المنجزات العالمية.