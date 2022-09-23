أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للسعودية.

جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعثهما رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لخادم الحرمين الشريفين.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تهنئته لخادم الحرمين الشريفين: أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني داعياً الله تعالى أن يديم على السعودية التقدم والازدهار.

كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للسعودية.

جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعثهما رئيس دولة الإمارات العربية ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.