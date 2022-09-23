رفع الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات موبايلي المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران، باسمه ونيابةً عن منسوبي موبايلي، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي كافة، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ (92) للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس البدران، إن ذكرى اليوم الوطني مناسبة غالية علينا جميعًا نستحضرها بكل فخر واعتزاز، مستذكرين ما بذله الملك عبدالعزيز آل سعود – طيّب الله ثراه- من جهد وما واجهه من تحديات من أجل توحيد هذه البلاد المباركة، وصولًا إلى جهود أبنائه الملوك من بعده في تعزيز بناء هذه المسيرة ووحدتها وماوصلنا إليه من تقدم ورفعة وعزة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأشاد البدران، بما يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من نهضة كبيرة في ظل دعم القيادة، إيمانًا منها بدور القطاع المهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.