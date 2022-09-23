يارا العساف
رنا زمعي
ميادة بدر
شيهانة العزاز
غدير الطيار
سمية السليمان
جهاد الخالدي
شعاع النفيعي
نورة العمرو
حصة آل مشعان
إسراء عسيري
هيفاء آل مقرن
ريم الجفالي
لبنى العليان
سمر السلطان
ريم الدوسري
موضي الجامع
جميلة الرحيمي
العنود الشويعر
منى السروي
مها السليمان
نورة الحقباني
نوف النمير
ليلى الفداغ
ياسمين الدباغ
رانيا نشار
سارة السحيمي
سميرة الغامدي
آمال المعلمي
ريما بنت بندر
الجوهرة الجطيلي
مرام العتيبي
أحلام ينكصار
منى المهيد
لمياء آل سعود
ريم الفريان
دينا أمين
خلود الخميس
فاطمة البنوي
أريج الجهني
أضواء العريفي
سوزان اليحيى
إيمان العمر
رنده الهذلي
إيمان المطيري
داليا خان
ليلك الصفدي
نورة العكيل
ديما اليحيى
إيناس الشهوان
أثبتت النساء السعوديات أنهن قادرات على تحقيق الكثير من الإنجازات، وإحداث نقلة نوعية على الأصعدة كافة، فمن أداء القسم للمهمات الدبلوماسية، مروراً بالمعامل والمختبرات الطبية، نجد المرأة السعودية فاعلة تقول للعالم إن لديها الكثير لتقدمه لوطنها ومجتمعها، لتدفع وبقوة وباقتدارعجلة التنمية إلى الأمام، بفضل ما أولته إياها القيادة الحكيمة من ثقة تخوّلها لتكون الأولى بامتياز.
وفي يوم العز والمجد، اليوم الوطني الـ92، توجد أمثلة مشرّفة للمرأة السعودية تمثل المملكة خير تمثيل سواء في الداخل أو الخارج، تحقق على أرض الواقع ما تصبو إليه المملكة، لتتربع على مصاف الدول في المحافل المختلفة.
الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز
سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ المملكة.
آمال المعلمي
سفيرة المملكة في النرويج وهي ثاني امرأة تتولى منصب سفير في تاريخ السعودية.
إيناس الشهوان
سفيرة المملكة العربية السعودية لدى السويد.
الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود
نائب وزير السياحة للاستراتجية والاستثمار في وزارة السياحة.
الأميرة هيفاء بنت مقرن
رئيس لجنة البرامج والعلاقات الخارجية في منظمة اليونسكو.
الدكتورة نورة العمرو
عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
سمر السلطان
مدير حوكمة الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات بشركة فيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.
رنده الهذلي
مدير عام إدارة التواصل المؤسسي بالصندوق السعودي للتنمية.
رانيا نشار
رئيس الإدارة العامة للالتزام والحوكمة بصندوق الاستثمارات العامة ومستشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة.
الدكتورة سوزان اليحيى
مدير عام المعهد الملكي للفنون التقليدية.
الدكتورة موضي الجامع
نائب رئيس شركة stc
الدكتورة إيمان المطيري
نائب وزير التجارة.
نورة الحقباني
المتحدث الرسمي في هيئة حقوق الإنسان.
الدكتورة شعاع النفيعي
مستشار التعليم في المندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونيسكو.
إسراء عسيري
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
يارا العساف
مدير عام الشؤون القانونية في هيئة تنمية الصادرات السعودية.
ميادة بدر
الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي.
غدير الطيار
مستشار وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير.
إيمان العمر
نائب الأمين العام للخدمات المساندة في هيئة تنمية الصادرات السعودية.
الدكتورة منى المهيد
رئيس القطاع الصحي للذكاء الاصطناعي بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.
الأميرة لمياء آل سعود
أول سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية.
رنا زمعي
مدير الاتصال المؤسسي بهيئة المساحة الجيولوجية.
الدكتورة خولة الكريع
كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.
ياسمين الدباغ
أسرع امرأة في المملكة شاركت في أولمبياد طوكيو 2020.
ديما اليحيى
الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، وتعد أول أمين عام للمنظمة.
ليلى الفداغ
المدير العام للمتحف الوطني السعودي.
نورة العكيل
نائب رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في مجلس الغرف السعودية.
ريم الدوسري
مدير عام إدارة الأداء وتطوير الأعمال بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
سارة السحيمي
رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية.
أضواء العريفي
وكيل وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير.
وفي يوم العز والمجد، اليوم الوطني الـ92، توجد أمثلة مشرّفة للمرأة السعودية تمثل المملكة خير تمثيل سواء في الداخل أو الخارج، تحقق على أرض الواقع ما تصبو إليه المملكة، لتتربع على مصاف الدول في المحافل المختلفة.
الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز
سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ المملكة.
آمال المعلمي
سفيرة المملكة في النرويج وهي ثاني امرأة تتولى منصب سفير في تاريخ السعودية.
إيناس الشهوان
سفيرة المملكة العربية السعودية لدى السويد.
الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود
نائب وزير السياحة للاستراتجية والاستثمار في وزارة السياحة.
الأميرة هيفاء بنت مقرن
رئيس لجنة البرامج والعلاقات الخارجية في منظمة اليونسكو.
الدكتورة نورة العمرو
عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
سمر السلطان
مدير حوكمة الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات بشركة فيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.
رنده الهذلي
مدير عام إدارة التواصل المؤسسي بالصندوق السعودي للتنمية.
رانيا نشار
رئيس الإدارة العامة للالتزام والحوكمة بصندوق الاستثمارات العامة ومستشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة.
الدكتورة سوزان اليحيى
مدير عام المعهد الملكي للفنون التقليدية.
الدكتورة موضي الجامع
نائب رئيس شركة stc
الدكتورة إيمان المطيري
نائب وزير التجارة.
نورة الحقباني
المتحدث الرسمي في هيئة حقوق الإنسان.
الدكتورة شعاع النفيعي
مستشار التعليم في المندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونيسكو.
إسراء عسيري
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
يارا العساف
مدير عام الشؤون القانونية في هيئة تنمية الصادرات السعودية.
ميادة بدر
الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي.
غدير الطيار
مستشار وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير.
إيمان العمر
نائب الأمين العام للخدمات المساندة في هيئة تنمية الصادرات السعودية.
الدكتورة منى المهيد
رئيس القطاع الصحي للذكاء الاصطناعي بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.
الأميرة لمياء آل سعود
أول سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية.
رنا زمعي
مدير الاتصال المؤسسي بهيئة المساحة الجيولوجية.
الدكتورة خولة الكريع
كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.
ياسمين الدباغ
أسرع امرأة في المملكة شاركت في أولمبياد طوكيو 2020.
ديما اليحيى
الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، وتعد أول أمين عام للمنظمة.
ليلى الفداغ
المدير العام للمتحف الوطني السعودي.
نورة العكيل
نائب رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في مجلس الغرف السعودية.
ريم الدوسري
مدير عام إدارة الأداء وتطوير الأعمال بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
سارة السحيمي
رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية.
أضواء العريفي
وكيل وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير.