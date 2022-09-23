أثبتت النساء السعوديات أنهن قادرات على تحقيق الكثير من الإنجازات، وإحداث نقلة نوعية على الأصعدة كافة، فمن أداء القسم للمهمات الدبلوماسية، مروراً بالمعامل والمختبرات الطبية، نجد المرأة السعودية فاعلة تقول للعالم إن لديها الكثير لتقدمه لوطنها ومجتمعها، لتدفع وبقوة وباقتدارعجلة التنمية إلى الأمام، بفضل ما أولته إياها القيادة الحكيمة من ثقة تخوّلها لتكون الأولى بامتياز.وفي يوم العز والمجد، اليوم الوطني الـ92، توجد أمثلة مشرّفة للمرأة السعودية تمثل المملكة خير تمثيل سواء في الداخل أو الخارج، تحقق على أرض الواقع ما تصبو إليه المملكة، لتتربع على مصاف الدول في المحافل المختلفة.الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيزسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ المملكة.آمال المعلميسفيرة المملكة في النرويج وهي ثاني امرأة تتولى منصب سفير في تاريخ السعودية.إيناس الشهوانسفيرة المملكة العربية السعودية لدى السويد.الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعودنائب وزير السياحة للاستراتجية والاستثمار في وزارة السياحة.الأميرة هيفاء بنت مقرنرئيس لجنة البرامج والعلاقات الخارجية في منظمة اليونسكو.الدكتورة نورة العمروعضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.سمر السلطانمدير حوكمة الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات بشركة فيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.رنده الهذليمدير عام إدارة التواصل المؤسسي بالصندوق السعودي للتنمية.رانيا نشاررئيس الإدارة العامة للالتزام والحوكمة بصندوق الاستثمارات العامة ومستشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة.الدكتورة سوزان اليحيىمدير عام المعهد الملكي للفنون التقليدية.الدكتورة موضي الجامعنائب رئيس شركة stcالدكتورة إيمان المطيرينائب وزير التجارة.نورة الحقبانيالمتحدث الرسمي في هيئة حقوق الإنسان.الدكتورة شعاع النفيعيمستشار التعليم في المندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونيسكو.إسراء عسيريالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.يارا العسافمدير عام الشؤون القانونية في هيئة تنمية الصادرات السعودية.ميادة بدرالرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي.غدير الطيارمستشار وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير.إيمان العمرنائب الأمين العام للخدمات المساندة في هيئة تنمية الصادرات السعودية.الدكتورة منى المهيدرئيس القطاع الصحي للذكاء الاصطناعي بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.الأميرة لمياء آل سعودأول سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية.رنا زمعيمدير الاتصال المؤسسي بهيئة المساحة الجيولوجية.الدكتورة خولة الكريعكبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.ياسمين الدباغأسرع امرأة في المملكة شاركت في أولمبياد طوكيو 2020.ديما اليحيىالأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، وتعد أول أمين عام للمنظمة.ليلى الفداغالمدير العام للمتحف الوطني السعودي.نورة العكيلنائب رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في مجلس الغرف السعودية.ريم الدوسريمدير عام إدارة الأداء وتطوير الأعمال بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.سارة السحيميرئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية.أضواء العريفيوكيل وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير.