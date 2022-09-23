تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة من قادة الخليج بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية.وهنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بهذه المناسبة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الكريمين.وأعرب ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن أطيب التهاني والتمنيات بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد لخادم الحرمين الشريفين، ولشعب المملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. وأشاد بمستوى عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر ومتصاعد على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية المتجذرة عبر الزمان والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.وهنأ سلطان عُمان السُّلطان هيثم بن طارق، الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان، معرباً عن تهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، وتمنّياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، داعياً الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.من جهة ثانية، بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي الرئيس العقيد آسيمي غويتا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس غويتا، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس الفترة الانتقالية، رئيس الدولة في جمهورية مالي الرئيس العقيد آسيمي غويتا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.