تزينت الأسواق التجارية والشوارع في محافظة الطائف باللون الأخضر حيث حرص أصحاب المحال التجارية على تزيين واجهات المحلات بالأعلام وعبارات التهاني والتبريكات قبل عرض الأعلام والملابس التي توشحت باللون الأخضر.

وأشار محمد بن عليان الذويبي إلى أن الوطن صغيرهم وكبيرهم رجالهم ونساءهم فرحون بهذا اليوم المجيد متطلعين للمستقبل الزاهر، وفرحون بما من الله علينا من خيرات وأمن وأمان واستقرار.

وتابع «المحال التجارية والشوارع والمواطنون يتسابقون للتعبير عن فرحتهم وتهانيهم بهذا اليوم الذي يصور كيف استطاع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه أن يلم شتات السكان في المناطق على قلب رجل واحد بعد أن كانت القبائل تتناحر يسيطر القوي منها على الضعيف، يعانون من الخوف والجوع والعطش حتى قيض الله لهذه البلاد قيادتها من عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فاصبحنا في رغد من العيش ونعيش بأمن وسلام ننافس الدول المتقدمة بفضل الله ثم بقيادتها الرشيدة».

واعتبر خالد العيلي اليوم الوطني السعودي ذكرى نعيدها على أبنائنا كيف استطاع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بعزيمته أن يحقق للمواطن هذا الرغد من العيش والتطور بين الشعوب العربية والعالمية.