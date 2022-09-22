التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله - بمقرِّ وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم (الخميس)- وزيرَ الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ومالي وفرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.

كما التقى وزير الخارجية-بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم- وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.

وجدَّد الامير فيصل بن فرحان - خلال اللقاء- تأكيدَ اهتمام وحرص وليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء على سلامة الأسرى البريطانيين الذين تسلَّمتهم المملكة من الجانب الروسي.

من جانبه، عبَّر وزير الخارجية والتنمية البريطاني لسموِّه عن تقدير المملكة المتحدة للجهود المبذولة من سموِّ وليِّ العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسرى البريطانيين.

حضرَ اللقاءين مديرُ عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.