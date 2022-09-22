تستعد المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بجدة للاحتفال باليوم الوطني 92 للمملكة تحت شعار «هي لنا دار» والتي سيجري تنفيذها اعتباراً من يوم الأحد القادم في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية بنين وبنات.

ووجه المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع كافة مدارس تعليم جدة بأهمية تفعيل البرامج والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة العزيزة لترسيخ حب الوطن وتعزيز المواطنة الصالحة في نفوس الطلاب والطالبات بعد أن منّ الله على هذه البلاد بالأمن والرخاء والنهضة والاستقرار التي لم تتحقق إلا بتوفيق الله ثم بملحمة الفخر التي سطرها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- لتوحيد أطرافها المترامية ثم جهود أبنائه الملوك البررة من بعده حتى عهد النقلة النوعية التي شهدتها وتشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حتى أصبحت بحلتها الجديدة محط إعجاب العالم.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران، أنه تم إطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني من خلال جميع منصات التواصل الاجتماعي التعليمية التابعة للإدارة، كما أشار إلى أن مدارس تعليم جدة ستحتفي بهذا العرس الوطني من خلال تنفيذ 14 برنامجاً وفعاليةً وطنية متنوعة، وهي فعالية «الراية» التي تشتمل على عدد من الفعاليات الخاصة لترسيخ أهمية العلم السعودي وطرق العناية به، وفعالية أوبريت وفلكلور الوطن الخاص بإبراز جهود الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وتجديد مشاعر المحبة والولاء للقيادة الرشيدة حفظها الله وتعزيز الانتماء للوطن في نفوس الطلاب والطالبات، كما تتضمن الفعاليات «حب الوطن» وهو عبارة عن تراث من الأناشيد الوطنية للتعريف بتراث المملكة وفعالية «بك نفخر يا وطن» وهي عبارة عن كتابة مقال أو رسم عن المشاريع الوطنية في نيوم والعلا وذا لاين وغيرها، بالإضافة لفعالية رؤية وطن للتعريف برؤية الوطن 2030 من خلال الرسم والكتابة وكذلك فعالية «مصبحة»، للتعريف بالتراث العريق وارتباطه بالإبل وفعالية «جدارية حب الوطن»، وتتمثل في لوحة جدارية وطنية يشارك فيها الطلاب والطالبات بإشراف متخصصين في الرسم والخط العربي.

وأضاف الصقيران أن من الفعاليات والبرامج التي سيتم تنفيذها في المدارس فعالية «دون حدك» التي تتضمن مشاركة الطلاب والطالبات جنودنا البواسل في الاحتفاء بيوم الوطن واستشعار واجبات الفرد والمجتمع تجاه الوطن، وكذلك فعالية بعنوان «أمسية وطن الشموخ»، وهي عبارة عن قصائد شعرية وطنية من نظم الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي وأولياء الأمور إضافة لفعالية بعنوان «خو نورة»، لتسليط الضوء على أثر المرأة في ترسيخ دعائم الوطن، وفعالية رسم وتلوين العلم، وفعالية مسيرة وطن وهي مسيرة طلابية للاحتفاء بهذا العرس الوطني وكذلك «كتيب تلوين تعليمي» لإبراز رحلة صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز والأماكن التي قام بزيارتها وفعاليات رياضية وطنية.